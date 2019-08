Plusieurs milliers de personnes ont assisté, hier soir, à ce rituel marquant le coup d’envoi des festivités de la ducasse reconnue par l'Unesco

Les festivités de la ducasse d’Ath ont démarré, hier soir, par le traditionnel brûlage des marronnes symbolisant l’enterrement de la vie de garçon du géant Goliath à la veille de son mariage avec sa promise en l'église Saint-Julien. Comme chaque année, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville pour accompagner une énorme culotte ajustée aux mensurations du célèbre monstre d’osier. Dès son arrivée sur le site de l’Esplanade, le feu a été bouté au pantalon bourré de paille sous le regard émerveillé d’une foule indescriptible.

Ce samedi après-midi, place au fameux combat entre David et Goliath auquel assisteront notamment le prince Laurent et ses enfants, avant la sortie dimanche du cortège folklorique vieux de plusieurs siècles avec ses géants processionnels, ses chars allégoriques, ses fanfares et ses groupes historiques.