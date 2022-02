A moins de 24 h de sa réouverture, le parc Pairi Daiza est sur les chapeaux de roues. Au terme de son événement Winter Time, le parc zoologique avait fermé ses portes pour un laps de temps assez court. Ce samedi 12 février, touristes et fidèles visiteurs pourront de nouveau se balader dans les allées du parc. Depuis sa fermeture, le 8 janvier, les équipes sont sur le coup. Au programme, le nettoyage des allées, un rafraîchissement et une mise en ordre générale et la pose de gazon.

"La particularité cette année, c'est que nous avons fermé le parc pour une courte période", indique Abdallah Vandeput, adjoint opérationnel de direction de Pairi Daiza. "Etant ouvert onze mois sur l'année, nous profitons de ce mois de fermeture pour embellir le parc. A deux semaines de réouverture, nous faisons le tour des allées pour faire le point et ainsi voir ce qui a besoin d'être fait. Des travaux seront toujours prévus au sein du parc en dehors des heures d'ouverture pour ne pas gêner les visiteurs". © M.P.

Au total, 150 personnes sont sur le pied de guerre pour faire de la réouverture du parc, un moment unique. "Notre objectif est de faire une remise en ordre complète de Pairi Daiza", explique Philippe Dubois, responsable logistique et botanique. "1 500 m² de gazon ont été posés et presque 30 000 bulbes ont été plantées. Des vivaces ont également été remplacées. A l'accoutumée, nous avons plusieurs mois pour faire le point. Cette année, cela n'a pas été le cas. Cela demande d'avoir une bonne organisation et de faire des choix. Le mauvais temps n'a pas joué non plus en notre faveur".

Un flot de nouveautés

En ouvrant ses portes le week-end de la Saint-Valentin, le parc Pairi Daiza a mis les bouchées doubles. "La saison 2022 débutera sous le signe de l'amour", déclare Claire Gilissen, porte-parole du parc Pairi Daiza. "L'amour que l'on porte pour ses proches mais aussi pour les animaux. En observant ces derniers, cela provoque chez les visiteurs des émotions et de l'affection. C'est donc également un moyen de les sensibiliser à la protection animale et à la biodiversité. Notre objectif, cette saison, est aussi de proposer aux visiteurs un regard différent sur le parc, en fonction des saisons et ainsi mettre en avant la botanique qui change merveilleusement de couleur au fil des mois".

Tout au long de l'année, Pairi Daiza émerveillera le public avec une tonne de surprises. "D'un point de vue zoologique, des arrivées et des naissances sont toujours au rendez-vous", poursuit Calire Gilissen."Les visiteurs pourront par ailleurs, découvrir dès ce 12 février, les 5 nouveaux ours noirs, tout droit arrivés du Québec ainsi que Julia et Moli, deux orangs-outans de Sumatra".

Pour les amateurs de gastronomie, le nouveau restaurant Thaï Gourmet proposera un buffet à volonté avec des spécialités Thaïlandaise. Entre le plat et le dessert, les clients pourront admirer des tortues et des poissons qui se pavanent dans leurs aquariums. Une terrasse extérieure est également aménagée avec une belle vue sur le parc.

© M.P.

© M.P.

Pour les passionnés, de l'univers Pairi Daiza, une boutique inédite ouvrira ses portes courant de l'année avec des accessoires exclusifs. En prévoyant d'éventuels logements supplémentaires dans les hôtels, le parc zoologique prévoit encore de nombreuses surprises au cours de sa nouvelle saison. Pour l'instant, garder secrètes, ces dernières ne manqueront pas d'émerveiller comme toujours les petits et les grands.