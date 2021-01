Né de l’imagination débordante du regretté Jacques Vandewattyne, initiateur du folk-art et du sabbat des sorcières, le sentier de l’étrange attire chaque année depuis son inauguration au début des années 80 plusieurs milliers de randonneurs en quête de rencontres insolites et diaboliques.

Véritable musée à ciel ouvert, cette attraction touristique du Pays des Collines se présente sous la forme d’une boucle de 7km au départ de la place d’Ellezelles. D’innombrables créations artistiques représentant des sorcières, des loups-garous et autre créateurs maléfiques jalonnent cette promenade unique en son genre.

Chaque année, de nouvelles oeuvres viennent enrichir le parcours dont l’atmosphère est encore bien plus envoûtante et fascinante à la nuit tombée.

Le bourgmestre d’Ellezelles vient pourtant de prendre une ordonnance de police afin d’en interdire l’accès à partir du 15 janvier (7h) jusqu’au 21 janvier (20h). En cause, les conditions hivernales et les fortes précipitations de ces derniers jours qui rendent le Sentier de l’Etrange impraticable et même dangereux.

Des panneaux d’interdiction seront placés de façon réglementaire aux endroits adéquats. En cas d’infraction, les contrevenants s’exposent à des amendes.