En l'an 1 après Covid-19, toute la nation est déprimée. Toute ? Non ! Un petit village ensorcelé résiste encore et toujours à la morosité ambiante générée depuis plus d'un an par cette maudite pandémie. Avec leur joie de vivre, les célèbres sorcières d'Ellezelles ont de quoi fabriquer des litres de potion magique et leur traditionnel Sabbat se fera cette année d'une autre manière ! Après une édition 2020 tombée dans les oubliettes en raison de ce diable de virus, l'amélioration de la situation sanitaire enregistrée depuis le début de la campagne de vaccination, permet aux organisateurs d'épargner au folklore de l'entité une nouvelle année... sabbatique.

Comme d'autres, ces derniers ont néanmoins dû faire preuve d'imagination et se réinventer dans le cadre de ces ensorcellantes réjouissances populaires qui rayonnent bien au-delà des frontières du petit village niché au coeur du Pays des Collines. Si les Ellezellois devront patienter 365 jous de plus pour (re)vivre un Sabbat digne de ce nom, ce qui est impossible pour l'heure à cause des contraintes qui subsistent en matière de distanciation sociale et de rassemblement au-dessus d'un nombre limité de personnes, petits et grands pourront pour la première fois depuis bien longtemps recroiser sur le territoire de l'entité leurs sorcières bien-aimées.

C'est sur le Sentier de l'Etrange, véritable musée itinérant à ciel ouvert créé par le regretté Jacques Vandewattyne et parsemé sur plusieurs kilomètres d'oeuvres plus insolites et envoûtantes les unes que les autres inspirées des contes et légendes, que les terribles Chorchîles seront de sortie durant la période estivale. Plusieurs Sabbat'lades, appréciez le jeu de mots, sont en effet programmées sur ce parcours initiatique et maléfique qui permettra à tous ceux qui l'arpentront d'aller à la rencontre des sorcières de la localité mais également de musiciens, d'échassiers, de créatures fantaisistes et d'autres personnages collant à l'esprit du folklore local.

La première Sabbat'lade aura lieu le samedi 26 juin, à partir de 14h, suivie deux autres prévues les 24 juillet et 14 août prochains. Toujours au départ de la Maison du Pays des Collines, une 4ème Sabbat'lade, nocturne cette-fois, se déroulera le 11 septembre, dès 20h. L'occasion de se procurer quelques frayeurs tout en découvrant les merveilles artistiques jalonnant ce sentier unique en son genre auxquelles viendront s'ajouter spécialement pour l'occasion des oeuvres inédites et temporaires. Pour avoir la chance de vivre cette expérience inoubliable, un droit d'entrée de 5€ sera demandé aux adultes tandis que les enfants de 6 à 12 ans bénéficieront d'une réduction de 2,5€. Grauit pour la tranche d'âge inférieure. Infos et réservations (indispensables) sur la page Facebook de l'évènement.