Le mois dernier aurait dû avoir lieu, à Ellezelles, le traditionnel Sabbat des Sorcières. Même s’ils sont loin d’être les seuls logés à la même enseigne, les organisateurs de cet événement folklorique ont été contraints, hélas, de l'annuler pour la seconde année consécutive en raison de la crise sanitaire.

En lieu et place, ces derniers ont imaginé des activités respectueuses des mesures Covid aussi amusantes qu’inédites pour les habitants de l’entité et les nombreux visiteurs extérieurs qui, depuis 365 jours, avaient coché dans leur agenda ce rendez-vous incontournable de la vie festive ellezelloise.

Comme en 2020, les organisateurs remettent sur pied une chasse aux sorcières au cœur du village du parc naturel du Pays des Collines. Celle-ci permettra, en outre, de soutenir les commerces locaux et le secteur Horeca fragilisés par la pandémie. L'an dernier, ils avaient été nombreux à prendre part à cette 1ère édition et à arpenter les venelles du village d'Ellezelles pour y dénicher les figurines de sorcière soigneusement cachées par les responsables de la maison du Pays des Collines.

Sans bénéficier d’un plan ni du moindre indice, les villageois, les touristes ou encore les randonneurs d’un jour sont conviés à partir à la recherche de nos sorcières égarées. Au total, celles-ci sont 15 à avoir disparu aux quatre coins de l'entité. Numérotée et gravée avec la mention « Ramenez-moi à la Maison du Pays des Collines, une surprise vous y attend », chaque figurine retrouvée dans les endroits les plus insolites du village donnera droit à une récompense 100% locale.

Afin de rendre cette chasse aux sorcières encore plus palpitante, sur l’ensemble des figurines, la sorcière en or donnera droit à une récompense d’une plus haute valeur. A savoir un menu à la table du Château du Mylord, restaurant doublement étoilé au guide Michelin, ainsi qu'une nuit Au Mont des Collines.

Infos sur www.maisondupaysdescolinnes.be