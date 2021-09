Pas question de priver les joueurs

Selon la commune d'Ellezelles, ces fissures n'ont pour l'instant rien de dramatiques et ne mettent pas en danger les joueurs. "Bien avant les travaux, nous avons effectué un état des lieux. Ne voyant rien de problématique, nous avons donc débuté les travaux vers le 12 août. A la suite des intempéries, l'eau est sûrement la cause de ces fissures. Pourtant cette dernière a été pompée pendant quelque temps. Dans tous les cas, nous surveillons ces fissures et nous regardons au jour le jour l'évolution. Pour le moment, il n'est pas du tout question de bloquer les terrains extérieurs", précise le service Travaux. Ainsi, les débutants ou les futurs Roger Federer pourront continuer à taper la balle sous un beau soleil ou sous les nuages...

Depuis la semaine dernière, les joueurs de tennis du Club de Tennis d'Ellezelles ont été surpris et certains même inquiets de constater qu'à certains endroits, les terrains se fissuraient. Et pour cause en face de ces terrains tant convoités, des travaux sont entrepris par la société Derthe afin de réaliser les deux futurs terrains couverts. Un dossier qui tient fortement à cœur aux amateurs de la petite balle jaune et au comité du Club de Tennis d'Ellezelles. Ces deux terrains couverts permettront aux joueurs de pratiquer leur sport préféré lors de mauvais temps et serontsur le second terrain du FC Ellezellois.