L'objectif des plantations est de redonner un certain pouvoir auto épurateur aux cours d'eau. Les plantes et les microorganismes vont dégrader des polluants organiques et ainsi améliorer la qualité de l'eau, tout comme dans un système d'épuration par lagunage. Les espèces choisies sont des plantes indigènes fournies par la pépinières du Département Nature et Forêt du Service Public de Wallonie. De nombreux iris jaunes, des glycéries ou encore des baldingères ont été plantés par la DNF, aidé par la commune d'Ellezelles et la Cellule de Coordination du Contrat Rivière Dendre. Les emplacements choisis sont le Ruisseau du Tordoir ainsi que trois fossés à Wodecq.

En plus de favoriser l'épuration des eaux usées, les plantes dans les cours d'eau et les fossés permettent de recréer de la biodiversité. De plus, les fossés récoltent et conduisent l'eau en cas de pluie. Les plantes permettent alors de ralentir l'eau et limitent l'arrivée massive de l'eau en contrebas. Les plantes favorisent en même temps l'infiltration de l'eau dans le sol, ce qui diminue les ruissellement et recharge les nappes phréatiques. Les racines de ces plantes évitent aussi l'érosion voire l'effondrement des fossés ou des berges des cours d'eau et évitent la perte de terre ou la création de bouchons.

Cette action est donc portée par la commune d'Ellezelles. Le projet fait partie du programme d'actions 2020-2022 du Contrat Rivière Dendre dont la commune est membre. Une première plantation avait été réalisée à Ellezelles en 2019.