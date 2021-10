A Ellezelles, c’est désormais Zoé, cheval de trait brabançon de près d’une tonne qui assure la propreté du Ravel. Equipée d’une ancienne andaineuse (machine agricole permettant d’andainer le foin) reconvertie en "attelage balai", Zoé parcourt désormais le Ravel en long, en large et en travers pour éliminer les feuilles mortes et autres saletés de son chemin.

C’est suite à l’appel à projets "Le cheval de trait, un choix durable et innovant "lancé en 2019 par le ministre de la ruralité, que les communes d’Ellezelles et Flobecq ont décidé de s’associer autour de ce projet unique en son genre. Objectif : soutenir l’utilisation moderne du cheval de trait, qui constitue une alternative aux véhicules motorisés et s’inscrit dans une vraie démarche écologique et de développement durable.

Ce mécanisme innovant, on le doit à l’Ellezellois Stéphane Van Nieuwenhuyze qui a répondu à l’appel d’offres pour ce projet inédit. "Cela faisait déjà plusieurs années que je travaillais sur cette idée, mais pour une utilisation personnelle ; l’appel lancé par l’administration communale est donc tombé à pic. Après avoir trouvé l’andaineuse dans une ferme de la région de Gand, il m’a fallu plusieurs mois pour dégoter les « brosses » ad hoc", explique Stéphane Van Nieuwenhuyze qui travaillera ainsi en sous-traitance pour les communes d’Ellezelles et Flobecq pour l’entretien du Ravel, mais pas seulement ; l’attelage pourra aussi être adapté selon les circonstances, comme par exemple pour le ramassage des sapins après les fêtes de fin d’année.