Voici plusieurs années qu’Amnesty International a lancé le projet de villes lumières pour justement mettre en lumière auprès du grand public les différentes actions que cet organisme humanitaire mène en faveur des hommes, des femmes et des enfants dont les droits humains sont bafoués aux quatre coins du monde.

A ce jour, une trentaine de communes wallonnes et de la région bruxelloise ont rejoint ce réseau des villes lumières. Parmi celles-ci figurent, en Hainaut, Mons, Mouscron ou encore Ath. Depuis peu, la commune d’Ellezelles, en Wallonie Picarde, a également reçu ce label. En séance du conseil communal, les mandataires de la cité des Sorcières ont répondu unanimement à l’appel de la section locale d’Amnesty International.

En s’inscrivant à son tour dans cette démarche qui n’est pas que symbolique, les autorités politiques locales s’engagent à garantir les droits inaliénables des individus sur son territoire et le respect de leur intégrité physique et intellectuelle. "Nous allons organiser des séances de sensibilisation et de citoyenneté aux droits humains auprès de la population ellezelloise. Celles-ci seront développées au sein des établissements scolaires et mouvements de jeunesse de l’entité tout en étant élargies à d’autres services tels que ceux du centre administratif", indique le bourgmestre Ides Cauchie.

La commune s’engage également à soutenir Raïf Badawi, blogueur saoudien emprisonné pour avoir exprimé ses opinions tout en travaillant étroitement avec la section locale d’AI pour défendre les droits humains sur son territoire mais aussi partout ailleurs en Belgique et dans le monde.

Pour rappel, le réseau Ville Lumières défend des principes tels que le droit à la cité, le droit à la démocratie participative, le droit à la sécurité, le droit à l’égalité des femmes et des hommes, le droit des enfants, le droit aux services publics de proximité, la liberté de conscience et de religion, d’opinion et d’information, le droit à la liberté de réunion, d’association et de créer un syndicat, les droits culturels, le droit au logement et au domicile ou encore le droit d'accès à l’eau potable.