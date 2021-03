À l'initiative de l'échevin ellezellois François Otten et de la frasnoise Marie-Colline Leroy, députée fédérale, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard s'est rendue à Ellezelles et a parcouru la balade aux artistes afin de rencontrer le Centre Culturel du Pays des Collines. C'est donc en compagnie d'Axelle Risselin, directrice du Centre Culturel, qu'ils ont pris part à la balade.

"C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui pour soutenir cette initiative, qui permet non seulement aux citoyens un accès à la culture durant cette période de crise sanitaire où nous en sommes cruellement privés, mais aussi de soutenir les artistes. Bravo au Centre Culturel qui a proposé cette balade aux artistes dans la belle région du Pays des Collines. Les centres culturels sont avec les bibliothèques, les maisons de jeunes ou les centres d'expression et de créativité, les premiers lieux de rencontre entre la culture et les citoyens sur le plan local", déclare la ministre de la Culture.

Pour l'échevin François Otten, cette rencontre et cette visite étaient très importantes.

"Je souhaitais que la ministre puisse rencontrer le Centre Culturel en la personne d'Axelle Risselin. Nous avons donc enfilé nos bottines de marche pour visiter ce parcours, ce qui nous a permis d'échanger sur le futur de la culture. Le Centre Culturel du Pays des Collines fait preuve de créativité en mettant sur pied un projet épatant et tellement résilient qui en plus de nous faire prendre un bol d'air, nous fait découvrir les artistes et le territoire. A l’heure où les musées, les librairies, les bibliothèques peuvent rester ouverts, les centres culturels ont, quant à eux, bien du mal à remplir leurs missions. Je voulais donc souligner cette réussite" ajoute l'échevin ellezellois.

Au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 118 centres culturels jouent un rôle essentiel pour faciliter l'accès à la culture à un grand nombre de personnes.

"J'ai souhaité renforcer le soutien financier aux centres culturels. En plus des subventions habituelles, nous avons récemment accordé un montant supplémentaire de 2,8 millions d'euros de manière à tendre vers le plein financement des centres culturels dès 2021. Ce refinancement représente une bouffée d'oxygène extrêmement importante pour les centres culturels qui joueront un rôle crucial dans le redéploiement de la culture dès qu'elle sera possible pour les secteurs encore à l'arrêt, que ce soit en matière de diffusion des spectacles ainsi qu'en matière d'emploi artistique et culturel", conclut Bénédicte Linard.