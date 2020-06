Le marché fermier Croque et Troque du premier vendredi de mois recommence ce 5 juin de 17h à 20h à la place d’Ellezelles et à la ruelle des Ecoles 1 à Ellezelles.

Il se fera en extérieur comme les marchés d’été en 2019. Suivant en cela les dispositions du Conseil national de Sécurité, la commune a autorisé la reprise des marchés fermiers avec toutes les conditions requises. Le marché Croque et Troque se déploiera autour de l’église et de la Maison du Pays des Collines.

Les producteurs présents à ce marché presque estival seront : la Ferme de Foucaumont avec ses spécialités de produits laitiers et les pigeonneaux des Collines ; les maraîchers bios Vincent Stiévenart de la Cense du Moulin à Houtaing et Laurent Voortman de Mangetoutbio à Ellezelles. Mais aussi la Petite Gantoise avec ses spécialités de traiteur végétarien durable et de micro-boulangerie ; la Ferme des Trente Bouleaux avec sa variété à base de fromage de chèvre et de brebis ; le viticulteur Jean-Philippe Vanstals du Clos LoJerAu ; les gourmandises sucrées de Kathy Mini’z ; le Paysan des Collines et ses canards. N’hésitez pas non plus à venir chercher et déguster des préparations excellentes d’une nouvelle traiteure asiatique à base de produits locaux Happy Curry ainsi que des croquettes tout aussi « magiques » de Magic K . Le producteur ellezellois Berthramm Artisanat sera présent avec ses pâtes à tartiner, Les Jardins de la Grange avec ses plantes condimentaires et médicinales ; Kaly & Roméo proposent quant à eux des produits de couture Zéro Déchet ; et bien sûr les glaces d’Elodie, de nouvelles surprises estivales et les producteurs dont les produits sont vendus à la Maison du Pays des Collines 1, ruelle des Ecoles ( place) à Ellezelles.

Voici le déroulement

L’entrée du marché fermier se fera par la place devant l’église puis se déroulera dans la ruelle des Ecoles entre l’église et la Maison du Pays des Collines dont la boutique sera ouverte avec des nouveautés dont la Quintine Vintage. Cependant, il n’y aura pas de bar ni de possibilité de déguster sur place.

"Il sera demandé de respecter la distance sanitaire de sécurité de 1m50 et donc d'attendre son tour. Utiliser du gel désinfectant et si possible portez un masque. Aller seul faire vos courses, faites-vous une liste afin de ne rien oublier. Attendre que le client précédent ait enlevé ses marchandises du comptoir ou du dépôt Payer si possible avec une carte bancaire en utilisant un bic personnel pour taper sur les touches, ou avec le sans contact en dessous de 25 Euros ou encore par virement. Prévoyez cependant de l'argent pour les producteurs qui n'auraient pas de moyen de paiement électronique.N'oubliez pas de sourire, cela fait toujours du bien", avancent les organisateurs.