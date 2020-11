Ellezelles: le marché fermier Croque et Troque se tiendra ce vendredi Pays Vert M. Del. L'événement pourra se tenir en suivant les nouvelles dispositions du Comité de concertation. © BELGA

Le traditionnel marché fermier, Croque et Troque, sera à retrouver ce vendredi 6 novembre, comme chaque premier vendredi du mois. Il sera exceptionnellement à retrouver de 17h à 20h depuis la salle Chez Nous à la rue d'Audenarde.



"Il se fera en suivant les nouvelles dispositions du Comité de concertation, les marchés fermiers sont autorisés avec toutes les conditions requises: désinfection des mains à l'entrée, un sens de circulation, masque obligatoire pour les consom'acteurs et pour les producteurs, signale-t-on du côté du Parc Naturel du Pays des Collines qui organise l'événement. Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable, et pendant une période de maximum 30 minutes."



Ce vendredi, il sera ainsi possible de retrouver au marché : Caracolline et ses escargots, la Ferme de Foucaumont avec ses spécialités de produits laitiers, Laurent Voortman de Mangetoutbio à Ellezelles avec ses légumes et ceux de Vincent Stiévenart de la Cense du Moulin à Houtaing, la Petite Gantoise avec ses spécialités de traiteur végétarien durable et de micro-boulangerie, la Ferme des Trente Bouleaux avec ses produits à base de fromage de chèvre et de brebis, les Gourmandises de Kathy mini'z avec ses pains et pâtisseries, le Paysan des Collines avec ses préparations habituelles et ses nouveaux magrets de canards, Magic K et sa multitude de croquettes, Berthramm Artisanat avec ses pâtes à tartiner, le Clos LoJerAu avec ses vins, la Ferme Dubois avec ses herbes et ses légumes thaïlandais, Bioco et ses cafés bio torréfiés à Frasnes-lez-Anvaing, Frédéric Tricart et son ail ainsi que les Jardins de la Grange avec ses plantes condimentaires et médicinales.



"Une nouvelle productrice sera également présente : Home made by Alara qui proposera ses cosmétiques naturels et faits maison." Un stand de la Maison du Pays des Collines sera également de la partie.



Si vous désirez vous rendre sur ce marché, n'oubliez pas de prévoir de l'argent liquide ! En effet, certains producteurs n'ont pas de moyen de paiement électronique.