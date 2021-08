Le traditionnel Sabbat des sorcières ne peut malheureusement pas encore avoir lieu. Toutefois, la Maison du Pays des Collines organise pour la deuxième année consécutive la Chasse aux Sorcières. L'année dernière, de nombreuses personnes arpentaient le village d'Ellezelles à la conquête de figurines de sorcières cachées dans la nature. Vu l'ampleur de l'événement, la Maison du Pays des Collines a remis le couvert cette année pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Au total, 15 sorcières ont disparu aux quatre coins de l’entité d'Ellezelles, de Wodecq et de Lahamaide. Il est donc demandé aux aventuriers de chausser leurs bottines de marche, de s'armer d'un flair de détective et de partir en expédition dans ces magnifiques villages. Seul, en famille ou entre amis, il est tout à fait possible d'aller à la recherche des figurines perdues. Chacune d’entre elles porte une inscription Ramenez-moi à la Maison du Pays des Collines, une surprise vous y attend.



Et puisque en général, toute recherche mérite récompense, les heureux chasseurs ramenant une figurine, auront droit à un cadeau 100% local grâce à l’aimable participation de plusieurs partenaires ellezellois dont la brasserie Au Chaudron des Légendes, L'Origine des sens, Un petit coin de paradis, ou encore le café Au Martyre.

Les explorateurs devront se montrer attentifs car une sorcière en or se cache aussi dans les rues des villages et l'heureux détenteur aura la chance de profiter d'un cadeau inédit composé d’un menu à la table du Château du Mylord ainsi qu’une nuit Au Mont des Collines. Ouvrez l’œil, elles peuvent être partout, au coin de votre rue ou sur vos sentiers de randonnée.