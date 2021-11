Pom d’Happy est un nom connu au Pays des Collines. Renommé pour ses pommes, jus artisanaux, bières et cidres, la société continue sa mission des produits locaux en ouvrant une réelle vitrine pour les producteurs du Pays des Collines. Une stratégie d’expansion dans la région d’Ellezelles, pour faire honneur aux producteurs et l’artisanat florissant dans cette belle région.

La société Pom d’Happy a récemment repris les activités et le bâtiment de La Boutique de Terroirs à Ellezelles. Sébastien Gravis, responsable de Pom d’Happy explique la démarche. "Depuis le début de l’année nous nous réunissons avec plusieurs producteurs de la région des Collines afin de créer une coopérative locale. Ce mercredi 24 novembre ce beau projet se matérialise avec l’ouverture d’un vaste magasin de produits de terroirs sur Ellezelles (plus de 170m²). Notre initiative veut fonctionner comme une vitrine pour les producteurs du coin. Pour ses courses quotidiennes, notre comptoir de produits locaux et/ou bio offre un large choix : fruits & légumes, pain, pâtisserie, lait, yaourts, quiches, plats traiteurs, viande, charcuterie, glaces, sorbets, pâtes à tartiner, fromage, tartelettes au matons, beurre, crème fraiche, confitures, bières, une grande gamme d’épicerie fine, … Plus de 40 producteurs de la région proposeront leurs productions. Nous lançons un appel aux producteurs du coin de se joindre à nous afin de compléter et perfectionner notre offre. Les producteurs peuvent nous contacter à info@pomdhappy.be . Aujourd’hui plus que jamais, il est important de se serrer les coudes et de se réunir avec une offre commune : les produits du terroir du Pays des Collines et des environs sous le même toit afin de faciliter la possibilité d’acheter local et/ou bio".

L’ancien bâtiment de La Boutique de Terroirs à Ellezelles (Route de Lessines 63) a complètement été revisité afin d’accueillir ce nouveau magasin. Dans un style contemporain, le magasin offre tout ce qui se produit en local et en bio dans la région. On y passe un moment agréable pour faire ses courses quotidiennes dans un décor industriel rétro avec des meubles fabriqués avec des matériaux de récupération. Dans la philosophie de « zéro déchet » une stratégie a été établie avec le restaurant « Keske tu Mijotes » à Ellezelles afin de valoriser les invendus.

L’ancienne « Boutique de Terroirs » reste intouchée dans son charme d’antan afin de continuer à proposer les colis cadeaux tant appréciés. Après avoir choisi son panier, on le remplit des produits de terroirs selon son choix et budget afin de créer ainsi son propre cadeau 100% personnalisé.