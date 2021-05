Ellezelles: un conte musical qui donne la chair de poule ! Pays Vert M.P. Un spectacle théâtral sera proposé aux enfants dans le cadre du célèbre Sabbat des Sorcières. © D.R.

Le Centre Culturel du Pays des Collines proposera aux enfants de 3 à 8 ans un conte musical qui donnera la chair de poule ! C'est donc le spectacle Tapapeur de la Cie du Simorgh qui sera présenté le 27 juin au CACS d'Ellezelles. Cet événement entrera dans le cadre du Sabbat des Sorcières.



Tapapeur est avant tout un conte musical interactif et inédit, destiné aux enfants, sur le thème de la peur. Au programme, de nombreuses chansons enfantines sur fond de jazz modal, qui plongeront sans aucun doute les enfants dans d'intenses émotions, entre rires et larmes, cris et chuchotements, coups de théâtre et poésie.



Les parents ne pouvant pas avoir accès au spectacle à cause des mesures liées à la crise sanitaire, les enfants seront donc encadrés par la merveilleuse équipe du Centre Culturel.



Plus d'informations sur le site Internet ou sur la page Facebook du Centre Culturel du Pays des Collines.