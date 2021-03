Ellezelles: un périple à vélo du Mont-Saint-Aubert au Mont Ventoux pour la bonne cause ! Pays Vert Margaux Piron Sophie et Patrick sont passionnés de vélo et mettent régulièrement en place des challenges caritatifs. Pour la troisième année consécutive, ils organisent Je roule Sein-Glé, un périple à vélo allant, du Mont-Saint-Aubert au Mont Ventoux, au profit d'Octobre Rose © Sophie Adelain

Depuis plusieurs années, le vélo est une véritable passion pour ce couple originaire d'Ellezelles. Sophie Adelain et Patrick Dumont ont d'ailleurs créé leur propre club, nommé Déclic Vélo afin de réaliser divers circuits et activités toujours de manière conviviale.



"Un jour, Patrick s'est remis au vélo et roulait régulièrement. Il ne voulait pas me laisser seule alors, il m'a proposé de le suivre. Au départ, j'ai commencé par rouler avec un vélo électrique car, je n'avais pas vraiment d'endurance et je n'arrivais pas à suivre le groupe. Quatre mois plus tard, j'ai acheté un vélo de course et deux ans après, j'ai grimpé le Mont Ventoux", déclare Sophie.



Pour la troisième année, le couple a mis en place le challenge Je roule Sein-Glé au profit de l'association Octobre Rose. Il s'agit d'un périple à vélo d'environ 1.000 kilomètres qui se déroule début juillet, entre le Mont-Saint-Aubert (Tournai) et le Mont Ventoux (France).



"Il y a au total sept étapes, nous roulons et nous nous arrêtons le soir pour dormir à l'hôtel. Le lendemain, nous repartons pour une nouvelle étape. Patrick prépare un entraînement comme cela les participants sont suffisamment prêts pour rouler durant toute la semaine. En effet, il faut impérativement que nous soyons bien entraînés car c'est très physique. La dernière étape est l'ascension du Mont Ventoux par Bédoin juste avant le passage du Tour de France. Nous aurons donc la chance de voir en direct le passage du Tour de France en haut du Mont Ventoux".



Au profit d'Octobre Rose



Le challenge Je roule Sein-Glé est à la fois sportif et caritatif. Les participations seront reversées au profit d'Octobre Rose, une association qui lutte contre le cancer du sein. Pour le couple de passionnés, il était primordial de faire un parcours à vélo pour une bonne cause.



"Le cancer du sein touche pas mal de monde. C'est pour cette raison, que nous voulions le faire pour cette cause. Pour ce challenge, nous acceptons huit participants, il nous reste encore deux places. Chaque participant fait un don de 50 euros au profit de l'association Octobre Rose. Nous limitons le nombre de participants sinon, cela peut être dangereux et tout le monde n'a pas la même endurance", conclut Sophie Adelain.



Renseignements et inscriptions : info@declicvelo.com