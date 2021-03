Malgré la crise sanitaire, le Centre Culturel du Pays des Collines a voulu marquer le coup en organisant la balade aux artistes qui sera accessible à tous jusqu'au 11 avril. Toute l'équipe a dû se réinventer et s'adapter afin de faire découvrir aux citoyens, les nombreux artistes et artisans qui sillonnent nos belles régions., déclare Elodie Deborgies, chargée de communication au Centre Culturel.

Cette balade d'environ quatre kilomètres, débute à la Maison du Pays des Collines à Ellezelles et traverse de nombreuses rues et petits chemins de campagne de l'entité. Tout au long du parcours, les promeneurs auront la chance de découvrir différentes œuvres de trente artistes de la région et de percevoir le village d'Ellezelles d'une autre manière.



"Comme les artistes ne peuvent pas être présents sur le parcours, de nombreuses œuvres sont donc exposées aux vitrines des magasins, aux fenêtres des habitations ou encore dans certains jardins particuliers. Différentes disciplines sont mises en lumière durant la balade et notamment, de la peinture, de la photographie, du tissage, du dessin ou encore de la sculpture. Les promeneurs pourront également remarquer des bâches sur lesquelles, il y a des photos de plusieurs œuvres d'artistes".



Un parcours interactif

En plus d'avoir un plan et un livret comprenant différentes informations sur les artistes, les citoyens ont la possibilité de découvrir pendant la balade, des QR codes. Ces derniers transmettent différentes informations sur les œuvres mais permettent également aux personnes de découvrir différentes disciplines d'arts vivants.



"Sur certaines bâches, les promeneurs apercevoir des QR codes qu'ils n'auront plus qu'à scanner. Ils tomberont alors sur la lecture d'un conte ou même des explications sur différentes techniques de peinture, toujours en lien avec l'œuvre", conclut Elodie Deborgies.



Informations supplémentaires : www.culturecollines.com