Ce vendredi 6 août se tiendra le Marché Fermier Croque et Troque d'Ellezelles, dans sa version estivale en plein air sur le parvis et autour de l'église St Pierre. Une quinzaine de producteurs du Parc Naturel du Pays des Collines seront présents au marché fermier Croque et Troque avec une grande diversité de produits.

Afin de fêter son départ à la retraite de manière originale et en conformité avec les règles sanitaires en vigueur, Claire Pierson, une des co-organisatrices des marchés fermiers depuis le début en décembre 2012, proposera une rétrospective de ses peintures du 6 août au 12 septembre 2021 à la Maison du pays des Collines. Christian Pieman, son collègue à l’ADL , exposera également des sérigraphies lors cette exposition intitulée D'un rire à l'autre.

L’inauguration D’un rire à l’autre se fera lors du marché fermier Croque et Troque du vendredi 6 août de 17h à 20h en extérieur. Quant à l’exposition, elle sera accessible aux heures d’ouverture de la Maison du Pays des Collines du mardi au dimanche de 10h à 17h30 et ce vendredi 6 août jusqu’à 20h. Ce vendredi 6 août, un atelier de préparation de crème solaire sera aussi organisé sur réservation info@pnpc.be

La boutique de la Maison du Pays des Collines sera également de la partie dans ses locaux avec entre autres le chocolat de Cédric De Taeye, le café Bioco, les vinaigres de Marescaux, les produits de l’Asinerie du Pays des Collines mais aussi les cartes randonnées et les topoguides du Pays des Collines.