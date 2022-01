Adopter les bons gestes en cas d’accident et pouvoir réagir rapidement et adéquatement (qui plus est dans le milieu du sport), tel était l’objectif de cette formation. Une initiative qui était d’ailleurs priorisée dans le cadre du Plan Stratégique Transversal (PST) élaboré par la commune.

Les différents participants (issus des clubs locaux de foot, de danse, de tennis, etc.) ont eu l’occasion de suivre cette formation dispensée au CACS par deux responsables de la Maison Croix Rouge du Pays des Collines. Lors des différentes sessions, les participants ont découvert comment réagir en cas de malaise cardiaque, comment pratiquer une réanimation, ou encore quels sont les gestes à adopter après un traumatisme crânien.

« Cette formation était vraiment très enrichissante et primordiale pour nous dirigeants de clubs sportifs. Que cela soit sur le bord du terrain ou même dans le cadre de la vie privée et familiale, nous serons peut-être tous un jour confrontés à un accident auquel il faudra rapidement réagir » expliquait l’un des participants.

Les deux formateurs de la Croix Rouge ont également salué l’initiative de l’administration communale qui envisage de réitérer cette expérience et proposer une formation aux responsables d’écoles, associations et autres personnes intéressées. « Plus il y aura de personnes qui connaissent les bons gestes à appliquer, plus vite on pourra sauver des vies » expliquait l’un des formateurs.