Après le mariage et l'achat d'une maison, la suite logique des choses pour Elodie et Julien était d'avoir un enfant. Très rapidement, la jeune femme est tombée enceinte et Hugo a vu le jour le 30 avril 2015. Cependant, le 29 septembre, la vie du couple va basculer...

"Hugo était en parfaite santé malgré son avance. Lorsqu'il a eu 4 mois, j'ai repris le travail et comme beaucoup, je l'ai mis chez la nounou. Le 29 septembre 2015, j'ai reçu un coup de fil de mon mari disant que notre fils était à l'hôpital car il avait été retrouvé inconscient. Les équipes avaient beau dire ce qu'elles voulaient, je sentais au fond de moi que j'allais perdre mon bébé", déclare Elodie.

Le petit Hugo a très vite dû être transporté à l'unité de soins intensifs pédiatriques à Bruxelles. Le lendemain, suite à une IRM et un entretien avec les professionnels. Le couple a appris que leur enfant avait trop manqué d'oxygène et qu'il fallait débrancher les machines qui aidait le petit bonhomme à respirer.