Emmanuelle Staes, couturière au Petit Atelier d'Alice à Saint-Sauveur : "Suite à cette crise, j'ai pu rebondir autrement" Pays Vert M.P. Le Petit Atelier d'Alice s'est installé depuis peu de temps à Saint-Sauveur. La gérante confectionne différents accessoires et donne également des cours de couture aux intéressés. © M.P.

Emmanuelle Staes est passionnée par la couture et le tricot depuis plusieurs années. Elle s'est lancée comme indépendante en 2019 en créant le Petit Atelier d'Alice.



"À la base, je suis plutôt littéraire mais j'ai toujours aimé la couture et le tricot. J'ai découvert une passion. Des copines ont demandé si je savais les apprendre à coudre et, petit à petit, j'ai constaté que les gens étaient intéressés. C'est comme cela, que je me suis lancée", déclare Emmanuelle.



La gérante du Petit Atelier d'Alice confectionne de nombreux accessoires comme des chèches, des lingettes démaquillantes, des trousses, des capes ou encore des couvertures. "J'achète les tissus et je crée. Par contre, je peux avoir des personnes qui peuvent me dire ce qu'ils veulent mais je suis plus réticente car cela ne vient pas de moi".



Le social avant le virtuel



À l'heure actuelle, on peut se procurer ses créations à la Ferme à Hacquegnies ou chez Elo'Pauline à Frasnes. Mais Emmanuelle ne s'arrête pas là et n'hésite pas à partager sa passion avec les autres. C'est en janvier 2020, que la responsable du Petit Atelier d'Alice a décidé de donner des cours le mercredi. Cependant, la COVID-19 a très vite changé ses plans. "J'ai dû arrêter mes cours en mars. En septembre, lorsqu'on a pu reprendre, j'ai élargi mes horaires en proposant également le jeudi après-midi et le samedi matin. Malheureusement, fin octobre, avec la hausse des cas, j'ai encore dû interrompre mon activité", précise la couturière.



C'est donc virtuellement qu'Emmanuelle a décidé de donner ses cours de couture. Cependant, elle a très vite arrêté car la distance n'était pas idéale pour ce type d'activité. "J'ai fait un cours en ligne une fois. C'était chouette mais je trouvais que cela demandait beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Certaines personnes avaient du mal à comprendre ou d'autres ne suivaient pas. Oui, cela permettait à mes élèves de créer des choses néanmoins, nous n'avions pas ce même lien. Pour moi, le virtuel ne remplacera jamais le social".



Par contre, grâce à Facebook, le Petit Atelier d'Alice a pu s'élargir et rebondir positivement pendant cette pandémie. "Facebook a permis, en cette période, d'agrandir mes horizons et de ne pas cibler uniquement les gens de la région. Je pense même que si il n'y avait pas eu cette crise, je n'aurais peut-être pas agrandi aussi vite mon réseau. Je ne vois pas cela négativement, cela m'a permis de rebondir autrement", déclare Emmanuelle.



Aujourd'hui, la couturière continue de coudre pour sa clientèle et a hâte de mettre en place d'autres projets en lien avec sa belle passion. Sans l'ombre d'un doute, ses élèves sont impatients de reprendre les cours en présentiel afin de continuer leur apprentissage et partager du bon temps entre passionnés.