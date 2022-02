On sait que le bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS), a pris récemment un arrêté de police afin d’interdire tout prélèvement d’eau souterraine dans un certain rayon autour du site concerné. Le bourgmestre a rappelé la motivation de cet arrêté. Des analyses complémentaires ont été demandées aux services ad hoc. "On sait que le sol est touché par une pollution historique, mais on ne sait pas si les nappes aquifères sont polluées…"