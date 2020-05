Plusieurs taxes annulées et solidarité de mise au profit de l'Horeca.

Le conseil communal s’est entendu pour soutenir une première série de mesures d’aides aux habitants et aux commerçants. La ville dégage un budget de 200.000 €.

"Contrairement à d’autres entités, Enghien taxe peu ses commerces : pas de taxe terrasse, enseignes, débit de boissons, de séjour, débit de tabac, clubs, exploitations de taxis, dépôt, logement meublé, frites à emporter, phone shops, exploitation de parking, bureaux et locaux professions libérales, rappelle l’échevin des Finances, Pascal Hillewaert. Un effort important a néanmoins été consenti sur les leviers disponibles : la taxe force motrice sera annulée pour les commerces ayant dû fermer. Il en sera de même pour la taxe immondices et la taxe rejet des eaux usées. La perception de ces taxes a d’ailleurs été reportée pour tous les citoyens et des facilités de paiement seront accordées. Les redevances pour les maraîchers seront supprimées jusqu’à la fin du mois de juin. Enfin, en ce qui concerne les parkings, les zones bleues ont été neutralisées depuis la mise en place du confinement."

Francis De Hertog, échevin du Commerce, indique qu’une enveloppe de 140.000€ est prévue pour soutenir le pouvoir d’achat de la population et les commerces qui ont été fermés.

"La matérialisation de cette aide n’est pas encore décidée, plusieurs formes sont possibles et nous opterons pour une formule relativement rapide et durable. Le calcul est assez simple, chaque habitant recevra un montant de 10 € qui pourra être utilisé auprès des commerces locaux qui ont fermé leurs portes. Cela permettra à nos citoyens de découvrir ou redécouvrir les acteurs économiques de leur commune et à celles et ceux qui ont souffert d’une baisse de revenus de bénéficier de la solidarité de la population."

Cette mesure ne pourra démarrer que lorsque l’ensemble des commerces auront pu rouvrir. "En plus, pour le secteur de l’Horeca, nous avons imaginé de faire jouer la solidarité, poursuit l’échevin. Le budget de la commune prévoyait une inscription de 5500 € pour l’organisation du banquet du Titje et de la Fête de la Musique. Ces activités n’auront pas lieu et ce montant sera divisé entre les différents cafés et restaurants sous la forme d’une prime forfaitaire de 150 €."

La majorité précise qu’elle a invité les chefs de file de l’opposition afin de les écouter et de leur soumettre les pistes suivies.

Les commerçants seront conviés à une rencontre avec les membres du collège dès que le déconfinement le permettra. Cet exercice sera répété avec les associations sportives et culturelles afin d’évaluer leurs besoins.

Parmi les actions envisagées figurent l’organisation d’une journée des commerçants, la mise sur pied d’une formule permettant à la fois de soutenir le pouvoir d’achat et de soutenir le commerce local et l’organisation d’un ou de plusieurs événements…