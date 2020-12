L’an dernier à confirmé la baisse de la criminalité amorcée depuis 2012 sur le territoire des six communes couvert par la zone de police Sylle et Dendre. Le chef de corps Thierry Dierick ainsi que celui des opérations, Frédéric Hars, viennent de dévoiler les chiffres pour 2019 en se focalisant sur Enghien. Ces derniers montrent que les différentes formes de délit régressent. A l’échelle de la cité d’Arenberg et de ses deux villages (Marcq et Petit-Enghien), les services de police ont enregistré un total de 554 faits pour 1963 sur l’ensemble de la zone.

Au total, 176 plaintes ont été actées pour des vols et extorsions commis sur le sol enghiennois. De manière plus détaillée, 19 tentatives et 20 vols qualifiés ont été perpétrés dans des habitations. Signalons encore sept vols de voitures, quatre cambriolages et autant de tentatives avortées dans des commerces auxquels il convient d’ajouter deux vols par ruse.

Par ailleurs, les forces de l’ordre ont comptabilisé 60 faits de violence et trois de plus dans le domaine du vandalisme: 29 véhicules ont ainsi subi des dégradations volontaires. Au niveau des violences conjugales intrafamiliales, le nombre d’interventions a également diminué de façon significative. « Aussi étonnant que cela puisse paraître, les chiffres pour 2020 sont encore inférieurs aux années précédentes malgré la crise sanitaire et le confinement », se réjouit le commissaire Dierick.

Pour ce qui est de la toxicomanie, la zone de police a mené en 2019 quelques grosses opérations fructueuses qui ont permis de mettre fin à plusieurs trafics de drogue. Le choix de s’attaquer davantage à la vente qu’à la détention et à la consommation explique pourquoi le nombre de faits (13) n’est pas comparable à celui de 2018 ou 45 PV avaient été dressés pour infraction à la loi sur les produits stupéfiants. « Le seul phénomène qui est en augmentation à trait à la cybercriminalité. De plus en plus de plaintes nous parviennent pour des fraudes et des escroqueries sur Internet »

Sur le front des accidents de circulation avec lésions corporelles, la tendance est également à la baisse depuis plusieurs années. L’an dernier, la police en a dénombré 28 sur les routes enghiennoises et 114 sur celles de toute la zone dont trois aux conséquences mortelles. En plus d’un piéton fauché à Lens, deux jeunes Bruxellois ont perdu la vie lors d’une folle embardée survenue sur la N55, à Hoves (Silly) « A l’instar de la N56 entre Ath et Mons, la chaussée de Soignies demeure un axe routier parmi les plus accidentogènes », conclut Thierry Dirick.