L'administration communale a répertorié près de 700 Enghiennois de plus de 70 ans domiciliés sur le territoire de l'entité. Afin de rompre leur isolement renforcé par le confinement, des employés de la Ville les contactent par téléphone pour prendre de leurs nouvelles.



Psychologiquement et humainement parlant, le deuxième confinement constitue une nouvelle épreuve particulièrement difficile pour les personnes âgées et plus encore pour celles qui vivent seules. Les nombreux comités de quartier que compte la cité d'Arenberg ont été invités à faire preuve de vigilance et de solidarité envers celles-ci. De son côté, les autorités enghiennoises viennent de prendre une initiative originale à même de rompre l'isolement des aînés de l'entité n'ayant personne à leurs côtés en cette période de crise sanitaire où les relations sociales sont pour ainsi dire réduites à néant.