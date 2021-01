Ce mardi 12 janvier, sous la direction d’un juge d’instruction, des policiers de la zone de police Sylle et Dendre ont reçu l'ordre de mener une action dans le cadre d’une enquête débutée en mai 2019 et relative à des faits d’abus de confiance et d’escroquerie ayant démarré en 2017.

Le préjudice subi par les victimes serait financièrement très conséquent. Au cours de l’enquête réalisée, il s’est avéré que le suspect, bien intégré dans le milieu de la boxe, pourrait également être lié à des paris sportifs douteux.

C’est ainsi que la police s’est rendue dans une salle de sport de la cité d'Arenberg afin d’interpeller divers protagonistes impliqués dans le dossier. A l’issue des auditions des personnes interpellées, une personne a été inculpée pour abus de confiance et placée sous mandat d’arrêt.

L'enquête étant toujours en cours, le Parquet communiquera éventuellement des informations complémentaires s’il l’estime opportun.