Enghien: la majorité à l'heure d'un premier bilan ! Pays Vert B.D © B.D

Avec seulement 1/3 des projets non encore initiés à ce stade de la mandature, le bourgmestre estime que la majorité a rempli son contrat.



Le bourgmestre a profité du dernier conseil communal pour brosser un tableau des projets réalisés après deux ans dans le cadre de la déclaration de politique générale 2019-2024 de la majorité. Dans le domaine de la transition énergétique, "un effort important a été fait pour améliorer la mobilité douce via des aménagements cyclopiétons financés sur fonds propres et avec des subides dans le cadre du plan Wallonie Cyclcable", a rappelé Olivier Saint-Amand (Ecolo).