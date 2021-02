Lors du récent conseil communal, le bourgmestre a dressé un bilan positif des projets réalisés par la majorité alors qu'un tiers de la législature s'est déjà écoulée. Sur les bancs de l'opposition, le groupe Ensemble Enghien (CDH) s'est montré plus critique.

"Au moment du vote du dernier budget, nous avions exprimé nos craintes quant à l’état des réalisations qui avaient été promises au moment de votre déclaration de politique communale. Force est de constater que celle-cis se vérifient un peu en ce sens que dans les 23% de projets aboutis, on en trouve peu qui répondent aux besoins et aux attentes de la population", estime Marc Vanderstichelen.

Ce dernier déplore notamment de ne rien voir de concret en ce qui concerne l'aménagement d'un nouveau parking souhaité par les commerçants et les clients du centre-ville. Idem pour ce qui est de la création d'une plaine de jeux, d'un skatepark ou encore d'une maison des jeunes. Autant de raisons qui font que le porte-parole du groupe Ensemble Enghien reste un peu sur sa faim.

Du côté du MR également, on s'étonne que le renforcement de l'offre de stationnement promise ne soit pas encore une réalité. L'ex-bourgmestre Florine Pary-Mille s'est réjouie, par contre, de l'augmentation du nombre de lits médicalisés et de soins (MRS) au sein du home Saint-Nicolas géré par le CPAS. La conseillère libérale s'est encore interrogée sur le fait de savoir si la revitalisation de la place du Vieux Marché était définitivement abandonnée ou simplement postposée en attendant des jours meilleurs d'un point de vue financier.

"Le projet de reconfiguration globale de la place du Vieux-Marché est reporté au profit de celui de la Grand-Place mais celle-ci fera bien l'objet ultérieurement de travaux d'entretien et de réfection", lui a fait savoir Jean-Yves Sturbois. A l'instar du bourgmestre, l'échevin de la Rénovation urbaine et de la Mobilité confirme bien la création d'un nouveau parking de 200 places à la rue du Viaduc, entre l'ancien site des fonderies Sturbois et le chemin de fer.

"Ce projet avance mais sa concrétisation ne dépend pas uniquement du bon vouloir de la Ville car elle est tributaire de nombreux partenaires à mettre autour de la table. Avant d'aménager cet espace de stationnement, nous devons obtenir l'accord d'un partenaire privé mais aussi de l'opérateur public de la Région Wallonne. Ces procédures prennent beaucoup de temps mais les négociations progressent".