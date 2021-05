La ville d’Enghien propose un nouvel achat groupé d’énergie verte en partenariat avec la plateforme collaborative Wikipower. Accessible aux ménages de l'entité mais aussi aux indépendants, aux commerçants, aux associations ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises implantées sur le territoire concerné, le concept à succès fait son grand retour pour contrer les effets d’un marché de l’énergie qui repart à la hausse.

Depuis le début de l'année, les prix de l’électricité et du gaz ont augmenté rapidement jusqu’à revenir à leur niveau d’avant la crise sanitaire du Covid-19. Il est donc essentiel de signer un contrat avantageux dès à présent pour limiter l’impact de cette hausse sur les factures des contribuables. Grâce à cette démarche solidaire, les autorités communales joignent l’acte à la parole pour permettre à de nombreux citoyens de faire en moyenne 245 euros d’économies sur leur facture annuelle d’énergie tout en réduisant leur empreinte écologique.

A ce jour, plus de 290 ménages enghiennois se sont déjà inscrits à l’achat groupé et ont permis de faire rayonner ce principe de solidarité. Outre son aspect économique, il est bon de rappeler qu'une telle démarche porte de véritables valeurs écoresponsables et soutient une transition énergétique durable puisque l’électricité proposée aux habitants de la cité d'Arenberg est garantie 100% verte et d’origine belge.

Par ailleurs, cette action citoyenne ne se limite pas à l’électricité et au gaz. Les Enghiennois(es) auront également l’opportunité de prendre part à des achats groupés de solutions durables. Ils pourront bénéficier, entre-autres, de tarifs avantageux pour l'installation de panneaux photovoltaïques, l'exécution de travaux d’isolation ou encore l'achat d’ampoules LED. Sur base d’un principe identique, les participants ont la possibilité de s’inscrire gratuitement et de recevoir une offre personnalisée et négociée grâce à la force du groupe.

"Au travers de cette action, la Ville entend offrir l’opportunité à la population locale de réduire le coût de sa facture énergétique mais aussi de lui permettre de faire le choix d’une énergie moins polluante, explique Pascal Hillewaert (Ecolo). Et l'échevin de l'Energie d'ajouter que cette opération permet également d’obtenir des prix très compétitifs pour des travaux d’isolation des bâtiments et pour le placement de panneaux solaires.

"La participation étant gratuite et sans engagement, nos concitoyens peuvent vérifier facilement le montant des économies réellement possibles, poursuit Pascal Hillewaert. Et si cette initiative voit à nouveau le jour, c’est car elle permet d’agir tout en engendrant des impacts concrets et positifs pour les Enghiennois. L'objectif est de leur fournir une énergie moins chère, plus verte, tout en leur proposant des solutions compétitives pour en réduire la consommation. Lesquelles sont à la fois bénéfiques pour le portefeuille et pour la planète.", conclut l'échevin de l'Energie.

Signalons encore que l'offre 2021 est disponible jusqu'au 31 mai.