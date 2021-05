Voilà qui devrait réjouir les cyclotouristes désireux de (re)découvrir les beautés naturelles, historiques et culturelles de la vallée de la Dendre. Ces derniers pourront désormais emporter avec eux le précieux topoguide consacré à cette magnifique région traversée par un cours d'eau et qui sort enfin de presse ces jours-ci.

Outre Ath, Lessines et Enghien, de nouvelles villes bénéficient d'une belle visibilité au travers de ce nouveau guide comme Chièvres, Beloeil ou encore Bernissart. Au total, celui-ci propose de part et d'autre de la frontière linguistique huit balades à vélo au coeur de la vallée de la Dendre, soit 366km de plaisir et de découverte. Sur le versant francophone, trois circuits sont venus s'ajouter aux cinq autres parcours dessinés sur le territoire néerlandophone. A savoir Ath-Beloeil (38km), Ath-Leuze (55km) et Lessines-Enghien (54km ).

Toutes ces localités ont en commun le folklore et les traditions qui sont détaillés au fil des pages. La rivière qui les relie apporte quant à elle le calme et le ressourcement nécessaires à ceux qui la longeront à bicyclette. Allant de 38km à 55km, les boucles offrent des paysages très diversifiés qui oscillent entre routes de campagne et chemins de halage sur lesquels sont apparues, l'été dernier, des lignes bleues qui symbolisent les trois sentiments que procure une visite de la vallée de la Dendre: le calme, la surprise et la fête.

Vendu au pris de 10€, ce topoguide contient une mine d'informations et une source de bons plans pour les amoureux de la Petite Reine, voire les adeptes de la marche à pied, désireux de sortir des sentiers battus et d'explorer de nouveaux horizons. On y retrouve une explication des points-noeuds, les différents itinéraires, les parkings, les centres d'intérêt, l'histoire, les spécialités culinaires régionales, les possibilités de logements ainsi que divers témoignages.

On peut désormais se le procurer dans les offices de Tourisme d'Ath, de Beloeil, de Bernissart, de Chièvres, d'Enghien, de Silly ou encore d'Antoing. Le topoguide de la vallée de la Dendre est également disponible à la maison du parc naturel du Pays des Collines (Ellezelles) et sur le site de l'hôpital Notre-Dame à la Rose (Lessines). Il peut aussi être commandé en ligne sur www.wapishop.be

Histoire d'agrémenter les balades, les villes-partenaires de la vallée de la Dendre ont concocté un programme d'animations printanières. Parmi les rendez-vous à venir, épinglons à la fin du mois de mai - la date reste à dérterminer - une balade cyclotouriste le long du canal Ath-Blaton. Longue d'une quarantaine de kilomètres, celle-ci permettra aux participants de faire une halte au musée de la Vie rurale de Huissignies (Chièvres) et d'autres pauses attractives du côté du parc du château de Beloeil ou encore du musée de l'Iguanodon à Bernissart. Si vous n'avez pas les jambes pour parcourir une telle distance, il vous sera toujours possible de la réduire à 20km.