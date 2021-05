Pour la 2ème année d'affilée, le parc d'Enghien n'accueillera pas le festival LaSemo qui était censé avoir lieu en juillet prochain. La crise sanitaire est une nouvelle fois responsable de cette annulation.

Du côté des organisateurs mais aussi des artistes et du public, c'est bien évidemment la déception même si tous se doutaient bien que l'on se dirigeait vers un tel scénario. Les conditions validées par le gouvernement fédéral pour le mois de juillet ne sont pas compatibles, en effet, avec la tenue au début des grandes vacances d'un évènement culturel tel que LaSemo qui draine, en moyenne, au coeur du domaine d'Arenberg, 30.000 festivaliers sur un week-end.

“Il n'est matériellement plus possible de maintenir cette édition 2021. Bien qu'attendue, cette décision est une énorme déception pour l’équipe de plus de 1000 personnes qui travaille sur ce festival”, commente Samuel Chappel, directeur du festival enghiennois. “Le cadre annoncé par le Codeco ne nous permet pas de mettre en place cette bouffée d’air frais que nous aurions aimé offrir au public. En plus de priver celui-ci, ce report ne fait qu'accentuer la situation précaire des nombreux artistes, fournisseurs et prestataires partenaires”, déplore l'organisateur de LaSemo.

La prochaine édition classique du festival se fera donc attendre 12 mois de plus et se tiendra les 8, 9 et 10 juillet 2022 dans le parc communal. Les détenteurs de tickets pour LaSemo 2020 reportés en 2021 et pour LaSemo 2021 seront contactés personnellement prochainement pour les modalités plus précises.

Depuis des mois, le secteur espérait que ses nombreuses propositions concrètes soient prises en compte par le monde politique. Malgré ces propositions constructives, les organisateurs regrettent ce trop long silence et cette absence de considération des autorités. Ils espèrent pouvoir retrouver le public dès que possible pour lui offrir des événements culturels et fédérateurs aujourd’hui plus qu’essentiels.

Toutefois, les organisateurs du festival LaSemo souhaite retrouver physiquement leur public dès cet été sous une formule adaptée. “Notre équipe travaille actuellement sur un projet COVID-friendly pour retrouver le public en juillet prochain au parc d’Enghien, dans le respect des protocoles décidés aujourd'hui”, précise Samuel Chappel. En juillet dernier, l’équipe de LaSemo avait relevé avec succès le défi de réunir 24 groupes de 240 personnes pour des balades-spectacles en toute sécurité.

Le rendez-vous est donc donné cette année les 9, 10 et 11 juillet dans le parc d’Enghien pour un événement encore tenu secret.