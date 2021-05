Le premier livre de Pascal Hadidi plonge les lecteurs dans une série d'histoires mystérieuses et de légendes au coeur de la cité d'Arenberg.

Menuisier-ébéniste de profession, Pascal Hadidi, 53 ans, vient de sortir son premier livre dans lequel il nous conte cinq histoires extraordinaires qui tiendront d'autant plus les Enghiennois en haleine que celles-ci sont étroitement liées à la cité d'Arenberg au travers de son glorieux passé.

Histoires mystérieuses et légendes au pays d'Enghien, tel est le titre de cet ouvrage richement illustré et documenté qui reflète le goût immodéré de son auteur pour les thrillers ésotériques mais aussi pour les bons polars et les romans historiques qu'il dévore depuis sa plus tendre enfance au coin du feu durant les longues soirées d'hiver.

De la lecture à l'écriture, il n'y a qu'un pas que cet inconditionnel des oeuvres littéraires de Dan Brown, de Tolkien et d'Agatha Christie a franchi avec brio en signant ce premier opus de 125 pages en vente au prix de 15€ dans toutes les bonnes librairies de l'entité.