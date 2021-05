Celle-ci va inviter les clubs bénéficiaires dont les activités n'ont pas trop souffert de la crise sanitaire à reverser une partie des aides financières reçues de la Région Wallonne aux clubs qui en ont vraiment besoin.

Lors du dernier conseil communal, le bourgmestre d'Enghien a poussé un petit coup de gueule contre la Région Wallonne par rapport aux critères définis par celle-ci en ce qui concerne l'octroi de subventions aux clubs sportifs dont certains ont été plus durement que d'autres impactés par la crise sanitaire.

"A sa demande, la Ville a accepté de de jouer le rôle d'intermédiaire entre le pouvoir subsidiant et les clubs mais le collège n'est pas du tout heureux de la manière dont les choses se passent. En effet, le SPW n'a prévu aucune aide pour les gestionnaires d'infrastructures sportives. Voilà bientôt un an que la piscine de Nautisport est fermée. Sur base des jauges autorisées, celle-ci aurait pu rouvrir avec 70 nageurs par jour mais cela n'aurait fait que creuser encore un peu plus le déficit de l'outil. Qui dit prolongation de la fermeture du bassin de natation, dit absence totale de recettes pendant des mois!", commente avec gravité Olivier Saint-Amand (Ecolo).

Le premier citoyen de la cité d'Arenberg déplore, et il n'est pas le seul, que la Région Wallonne n'ait rien prévu pour compenser les pertes financières gigantesques des opérateurs sportifs telle que la régie communale autonome en charge de la gestion du complexe Nautisport.