De nos jours, les jeunes peinent à obtenir leur permis de conduire. En Wallonie, saviez-vous qu'un adolescent sur trois échoue lors de son premier passage à l'examen théorique. Ce triste constat se traduisant par un taux de réussite de l'ordre d'à peine 34% a interpellé l'ARC d'Enghien / Silly (Action et Recherche Culturelles) au point de conduire les responsables de ce mouvement d'éducation permanente reconnu par la fédération Wallonie-Bruxelles à dispenser des cours préparatoires à ces futurs automobilistes.

"L'objectif de cette formation étalée sur deux jours et qui s'inscrit dans nos missions prioritaires est clairement d'inverser la tendance de ces chiffres qui laissent à désirer", souligne Yves Crohain, président de l'ARC Enghien/Silly. Ce dernier les attribue à différents facteurs: "D'année en année, le code de la route a tendance à se complexifier avec l'apparition de nouvelles réglementations. Qui plus est, l'examen intègre désormais des aspects techniques, voire mécaniques. On constate également chez un grand nombre de jeunes une mauvaise compréhension des questions qui leurs sont posées", poursuit Yves Crohain.

En 2021, il va sans dire que posséder une voiture et surtout savoir en maîtriser le pilotage fait, de surcroît, partie des conditions exigées par les employeurs auprès desquels ces jeunes seront amenés à postuler à la fin de leurs études. C'est pourquoi, avec l'aide d'un instructeur breveté du SPW (mobilité et transports), l'ARC a jugé essentiel de faciliter l'accès à ce précieux sésame en programmant à l'attention des adolescents âgés de 16 ans et plus - issus de tous les réseaux scolaires confondus (officiel, libre ou provincial) - une formation collective axée sur l'apprentissage du code de la route de manière interactive et dynamique.

Concrètement, celle-ci se déroulera les samedi 25 et lundi 27 septembre prochains, de 9h à 15h, dans l'auditoire du collège Saint-Augustin (Enghien). "Au travers de cette session de 12h de cours préparatoires à l'examen théorique, les participants aborderont consciencieusement les règles et la législation en cours, de même qu'ils seront soumis à une période de révisions et de tests de mise en situation similaire à ceux de l'épreuve du jour J au centre d'examen. Nous travaillerons avec un support de trois syllabus officiels actualisés à la date de la formation", précise encore Yves Crohain.

Les dates à laquelle est prévue cette formation n'ont pas été choisies par hasard en sachant que celles-ci se situent en dehors du temps scolaire. Pour en bénéficier, il est demandé un forfait de 65€ incluant les 12h de cours et les trois manuels remis en début de session. "Ce tarif est bien inférieur aux montants réclamés par les organismes commerciaux. Les étudiants auront droit, par ailleurs, à une réduction de 10€", fait savoir Yves Crohain.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 25 mai. Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à appuyer sur l'accélérateur pour vous manifester en vue de profiter de ce précieux écolage. Infos au 0472/28.08.85.