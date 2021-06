Les 9, 10 et 11 juillet prochains s'annoncent festifs dans le parc d'Enghien. Ceci n'est toujours pas LaSemo, version adaptée du festival homonyme, fera vibrer 15.000 festivaliers cet été. À l'affiche, une large programmation musicale, d'art de rue, de conférences et d'activités pour trois jours d'évasion.

Ceci n'est toujours pas LaSemo se rapprochera beaucoup de la formule habituelle ayant forgé le succès du festival enghiennois. Adaptée suite aux mesures sanitaires, l'édition 2021 fera cette année encore une belle part aux concerts musicaux. Les organisateurs viennent de confirmer la présence de Saule, Claire Laffut, Kid Francescoli, La Rue Ketanou et Les Déménageurs. Autant d'artistes et de groupes qui feront vibrer à n'en pas douter un public en manque d'événements.

On ne présente plus Saule, un habitué du festival qui viendra enflammer la Guinguette le dimanche 11 juillet en journée et en soirée. Au rayon découverte, on épinglera la venue de Claire Laffut. Native de Namur, la jeune auteur-compositrice belge faisant partie des nouveaux talents de la pop française, se produira le vendredi 9 juillet.

A LaSemo comme à la maison, La Rue Ketanou réinvestira le domaine d'Arenberg le samedi 10 juillet tandis que les Déménageurs, également fidèles à LaSemo, reviendront faire danser les familles dans le cadre verdoyant du parc communal.

Adepte des sonorités pop-électro, Kid Francescoli viendra ensoleiller la scène du château le dimanche 11 juillet. D'autres noms viendront compléter l'affiche dans un futur proche. Depuis toujours, la programmation du festival durable entend s'adresser à toutes les générations. Cette édition n'y échappera pas avec une sélection d'aristes susceptibles de ravir les oreilles des 7 à 77 ans.

Pour rappel, Ceci n'est toujours pas LaSemo proposera deux tranches horaires : en journée de 9h à 16h et en soirée de 17h à minuit. Avec une jauge de 2.500 personnes par demi-journée pour un total de 15.000 festivaliers sur les trois jours. La billetterie ouvrira dans les prochains jours sur www.lasemo.be. Toutes les informations sont à retrouver sur le site Internet et les différentes pages Facebook du festival.