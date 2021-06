Aussi étonnant que cela puisse paraître, le compte 2020 du CPAS de la ville d'Enghien dégage un boni de 188.612€ alors que 12 mois plus tôt, celui-ci était déficitaire de 127.889€. "Ce résultat positif doit être relativisé car 2020 fut une année très particulière. Dans le cadre de la crise sanitaire qui a (in)directement touché tous les services, et ce tant au niveau des recettes que des dépenses, le CPAS a reçu un subside de 89.000€ pour le service social qui ne sera dépensé que cette année. Nous avons, en outre, bénéficié d'une succession dont 150.000€ ont été inscrits au budget ordinaire",explique Dominique Eggermont (Ecolo), présidente de l'institution.

Sans grande surprise, le service le plus déficitaire est celui de l'administration générale (841.157€) qui, par nature, ne génère aucune recette. Viennent ensuite l'aide sociale (789.736€), la maison de repos (537.123€) et la crèche (318.603€). Le montant dépensé pour l'octroi des revenus d'intégration sociale aux plus démunis n'a jamais été aussi élevé que l'an passé. Celui-ci se rapproche de la barre du million d'euros (962.466€) alors qu'il n'était que de 214.495€ en 2011.