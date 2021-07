Ce dimanche 18 juillet, la ville d’Enghien organise, pour la première fois, une balade gourmande à travers l’entité dans le but d’aller à la rencontre des producteurs locaux. Les participants composeront leur panier gourmand au fur et à mesure de leurs étapes. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs locaux. Moteurs du projet, l’office du tourisme et l’agence de développement local ont élaboré le concept et les producteurs ont répondu favorablement à leur appel.

Cette randonnée culinaire s'élancera du parc communal durant une tranche horaire comprise entre 10h et 12h: les participants recevront des tickets à utiliser lors de chaque étape. Longue de 19km, celle-ci pourra se faire selon le moyen de transport de son choix. A vélo par exemple ou à pied pour les marcheurs aguerris. Pas moins de cinq haltes gourmandes figuereront au menu de l'escapade: un pack apéro à la ferme de Warelles (Petit-Enghien), un en-cas chez Jean-Michel Rosier (Petit- Enghien), une soupe artisanale réalisée par Mick’s Soup & Juice à La Ruche qui dit oui (Marcq), un plat froid préparé par le traiteur Ghilain & fille à la salle paroissiale de Marcq et enfin un dessert de Glace Mauricette à déguster au coeur du domaine d'Arenberg.

A mi-chemin entre une balade gourmande traditionnelle et un pique-nique, cette formule hybride laissera le libre choix aux participants de goûter les produits qu’ils reçoivent à chaque halte soit sur place, soit de les emporter pour les plus loin.

Pour la réalisation du parcours, c’est avec le club de vélo d’Enghien, le Cyclo Bol d’Air, que la Ville a collaboré, bénéficiant de leurs conseils avisés. En plus du fléchage, des bénévoles seront présents pour garantir la sécurité des participants aux endroits plus critiques. Le Cyclo bol d’air assurera aussi un service de dépannage en cas de crevaison ou autre souci technique.

"Plus que jamais, la crise sanitaire a révélé l’importance du bien et du bon vivre. En tant que commune Cittaslow, Enghien veut favoriser les circuits-courts, promouvoir les producteurs locaux et les produits alimentaires de qualité et, plus largement, soutenir le commerce local. Cela fait d’ailleurs l’objet de la campagne Enghien, j’achète lokaal que l’on peut voir déclinée depuis quelques jours sur des drapeaux à plusieurs endroits de la ville", souligent les organisateurs.

Infos et réservations au 02/397.10.20