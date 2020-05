Les responsables de l’institution font appel au talent créatif de la population en cette période très noire pour le secteur culturel

Après 74 jours de mesures restrictives et dans l'attente d'une reprise prochaine de ses activités, l'équipe du centre culturel d'Enghien continue d'agir en proposant des actions culturelles en lien avec la situation difficile que celle subit bien malgré elle.

Le centre culturel enghiennois s’est mis en réflexion afin de sensibiliser et d’interpeller, de manière créative, la population sur l’absence actuelle de prise en compte réelle par le pouvoir politique des problèmes vécus par le secteur de la culture dans son ensemble.

L’institution invite les habitants à lui envoyer un mail avec leurs idées de slogans, leurs réflexions face à cette crise historique et/ou se prendre en photo de manière à refléter leur émotion du moment (avec ou sans masque, si possible sur un fond uni en plan taille) à l'adresse de Marie - m.kasemierczak@ccenghien.org - avec pour titre "Affiche-toi!".





Si vous envoyez une photo, merci d'inscrire dans le mail : "je suis d'accord avec l'utilisation de mon image pour le projet du CCE"

L'objectif de cette initiative participative est de mettre en avant les incertitudes, les questions, les réflexions voir même le résultat que nous imposent les mesures de distanciation et de sécurité sanitaire en cette période de confinement et ce de manière générale sur des sujets qui touchent la population ou plus particulièrement en lien avec la culture et les relations sociales.

Signalons encore que la campagne "Affiche-toi!" a également été lancée via Facebook le 25 mai 2020 !

B.D