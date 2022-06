A Enghien, le chantier d’aménagement de l’échangeur n°25 "Hoves/Petit-Enghien" de l’autoroute E429/A8 en direction de Tournai touche à sa fin. Les dernières opérations (pose de revêtements, éclairage…) seront réalisées dans les 2 semaines à venir avec un retour à des conditions habituelles de circulation sur l’autoroute pour le 2 juillet et une ouverture du nouveau giratoire ainsi que de ses bretelles quelques jours plus tard.

Le mardi 28 juin, les usagers circulant sur l’autoroute E429/A8 en direction de Tournai ne pourront pas emprunter la sortie n°26 "Enghien". Cette fermeture permettra d’en réhabiliter le revêtement jusqu’au giratoire situé sur la N55. Une déviation sera mise en place via la sortie suivante, n°27 "Marcq". Le 2 juillet, les voies de l’autoroute E429/A8 en direction de Tournai seront complètement libérées entre l’échangeur n°25 "Hoves/Petit-Enghien" et n°26 "Enghien". Le 9 juillet, les toutes nouvelles infrastructures réalisées en direction de Tournai, en marge de l’autoroute, seront ouvertes à la circulation : la bretelle de sortie de l’échangeur n°25 "Hoves/Petit-Enghien", son nouveau giratoire connectant la N285 ainsi que la nouvelle bretelle d’accès vers l’autoroute. Dans l’autre sens, entre l’accès n°26 "Enghien" et la sortie n°25 "Hoves/Petit-Enghien", en direction de Bruxelles, des travaux se poursuivront sans impact - sauf éventuellement très ponctuels - sur la circulation jusqu’à la mi-novembre afin :de prolonger la bretelle d’insertion et d’allonger la bretelle de sortie de l’autoroute et de réaliser des travaux d’égouttage.

Ce chantier, qui a débuté en octobre 2020, visait à mieux sécuriser cette zone particulièrement accidentogène en cas de montée sur l’autoroute. Ces travaux ont dû être à l’arrêt pendant de nombreux mois suite aux inondations qui ont impacté la zone (à proximité de L’Odru). Ce chantier représente un budget de près de 2,88 millions euros HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre