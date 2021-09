Le collège communal a proposé au conseil communal d’adhérer au marché public, ayant pour objet l’acquisition de bornes de recharge pour véhicules électriques, de matériels, d’accessoires et de services, organisé par la province du Hainaut et d’adopter la convention de participation s’y rapportant. "Nous ne serons pas pieds et poings liés par ce marché public", indique le bourgmestre Écolo Olivier Saint-Amand. "Nous garderons toute notre autonomie, mais les centrales de marché sont souvent intéressantes."