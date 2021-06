Lors des dernières élections communales, le parti démocrate fédéraliste indépendant (DéFI) a obtenu deux élus en Wallonie Picarde. Le premier, François Schietse, siège dans la majorité au conseil communal de Brunehaut tandis que le second, Jean-Marc Barbaix, occupe les bancs de la minorité lessinoise. A mi législature, l'ex FDF vient d'obtenir un précieux renfort en la personne de Francis De Hertog. Agé de 49 ans, l'échevin enghiennois a éprouvé le besoin, sans mauvais jeu de mots, de relever un nouveau défi politique.

Pour rappel, ce papa de trois enfants travaillant comme employé commercial dans le secteur financier, fut conseiller communal libéral dans la cité d'Arenberg de 2006 à 2018, avant de prendre ses distances avec le MR de l'ex-bourgmestre Florine Pary-Mille pour se présenter aux côtés de Jean-Yves Sturbois - autre dissident du Mouvement Réformateur - sur la liste d'un nouveau mouvement citoyen baptisé En Mouvement.

Ce mercredi, les principaux responsables de DéFI se sont réjouis de pouvoir officiellement présenté à la presse régionale leur nouveau membre. "Pour un parti tel que le nôtre, c'est un honneur de pouvoir accueillir dans ses rangs Francis De Hertog en raison de son parcours mais aussi de sa personnalité. C'est typiquement le genre de recrutement dont DéFI a besoin pour continuer à se développer en Wallonie et à Bruxelles. Francis ne vient pas pour un mandat puisqu'il en a déjà un mais parce qu'il se retrouve pleinement dans les valeurs que nous défendons. Qui plus est, Enghien est un territoire proche de Bruxelles qui nous intéresse beaucoup", commente François De Smet, président de Défi et député fédéral.