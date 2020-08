Malgré les restrictions liées à la pandémie et sans augurer de nouvelles restrictions possibles, le centre culturel d’Enghien maintient donc toujours ce samedi 15 août sa 15e édition des Balades contées organisées dans le cadre des rendez-vous de l’été.

Une quarantaine d’acteurs encadrés par une équipe d’animateurs professionnels et des volontaires vous offriront un spectacle hors du temps et inédit soit une balade contée entre chien et loup au parc d’Enghien. Huit départs par petits groupes sont prévus entre 14 h et 21 h. Jusqu’au 9 août, les tarifs en prévente sont fixés à 12 € (adultes) - 10 € (membres) - 11 € (+ de 65 ans) - 8 € (de 4 à 25 ans) et 1 € 25 (article 27). Les réservations sont indispensables et à faire par téléphone exclusivement au 02.396.37.87.