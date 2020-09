La Ville étudie avec la Province la meilleure façon de la désenvaser et d’évacuer les terres.



La Dodane se compose d’une succession d’étangs qui se greffent les uns aux autres depuis le grand canal du parc communal jusqu’au-delà du pont du même nom, à hauteur du Delhaize, en longeant les boulevards d’Arenberg et Cardinal Mercier.



Il s’agit, en l’occurrence, des anciennes douves de la cité des Titjes au fond desquelles coule la Dodane qui n’a plus été curée depuis une trentaine d’années.