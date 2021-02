A l'instar de la commune voisine de Silly pour qui il s'agit néanmoins d'une première, la ville d’Enghien s’associe pour la seconde année d'affilée à la plateforme de conseil en énergie Wikipower pour lancer son achat groupé annuel d’électricité 100% verte et de gaz. Cette initiative locale s’adresse à tous les habitants de l'entité et peut leur permettre d’économiser en moyenne 245 euros par an sur leur facture énergétique. Avec l’achat groupé d’énergie, l’union fait vraiment la force : plus les participants sont nombreux, plus les prix obtenus sont avantageux.

En 2020, le régulateur fédéral des énergies (la CREG) a invité les citoyens belges à comparer leurs contrats énergétiques avec les prix bas du marché pour profiter d’économies considérables. Cette baisse des prix de l’énergie a non seulement été influencée par un hiver clément, mais aussi et surtout par le ralentissement de l’activité économique dû à la pandémie de coronavirus et aux périodes de confinement qui ont engendré une offre disponible en abondance.

Pourtant, force est de constater qu’en ce début d’année 2021, le caractère avantageux de ces prix semble doucement s’estomper. Progressivement mais sûrement, le marché de l'énergie montre déjà des signes de reprise avec des prix légèrement à la hausse. Dès lors, il est grand temps pour les ménages enghiennois de réduire les dépenses en se protégeant contre un mouvement défavorable des prix. Grâce à une révision de leur contrat d’énergie, ils vont pouvoir continuer à bénéficier de cette situation exceptionnelle et faire des économies conséquentes. C’est exactement ce que propose l’achat groupé de la ville d’Enghien en partenariat avec la plateforme collaborative Wikipower !

Plus de 400 ménages en ont profité en 2020

Accessible aux ménages, indépendants, commerces, associations ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, le concept d’achat groupé a déjà séduit pas moins de 401 ménages enghiennois l’an dernier. Un succès lié à son fonctionnement simple et efficace : rassembler le plus de consommateurs possible afin de négocier d’importantes réductions auprès des fournisseurs d’énergie. Par ailleurs, l’offre d’achat groupé ne se limite pas à l’électricité et au gaz. En effet, avec un principe qui reste identique, les citoyens enghiennois pourront également prendre part à des achats groupés de solutions durables : panneaux photovoltaïques, travaux d’isolation et ampoules LED.

Locale et responsable, cette initiative est également ouverte à tous les habitants de la région. Ainsi, un plus grand nombre de ménages pourra réduire leurs factures d’énergie et augmenter leur pouvoir d’achat tout en soutenant la filière du renouvelable en Belgique. En effet, l’électricité qui sera proposée aux citoyens est garantie 100% verte et d’origine belge.

"Au travers de cette action, la ville d’Enghien veut offrir à ses habitants l'opportunité de réduire le coût de leur facture énergétique, mais aussi leur permettre de faire le choix d’une énergie plus verte", explique Pascal Hillewaert, échevin de l'Energie. "Cette opération permet également d’obtenir des prix très compétitifs pour des travaux d’isolation des bâtiments et pour le placement de panneaux solaires. La participation étant gratuite et sans engagement, nos concitoyens peuvent vérifier facilement le montant des économies réellement possibles", ajoute-il.

Et si cette association voit à nouveau le jour, c’est car elle permet d’agir tout en engendrant des impacts concrets et positifs pour la population enghiennoise. "Le but est donc de fournir une énergie moins chère, plus verte, mais aussi des solutions compétitives pour en réduire la consommation, ce qui est tout bénéfice pour le portefeuille mais aussi pour la planète."

Concrètement, l'achat groupé se déroule en trois phases. A commencer par les inscriptions qui sont ouvertes depuis le 1er février jusqu'au 28 mars. Celles-ci s'effectuent sur le site internet www.enghien-energie.be, via le formulaire papier envoyé par la poste ou par téléphone au 02/319.71.99

Pour les habitants de Silly intéressés, le formulaire d'inscription et toutes les informations sont disponibles sur www.ensemble-silly ou au 02/315.11.77

Seconde étape, l'envoi de l’offre qui débutera le 5 avril prochain: les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre personnalisée à partir du début du mois d’avril. Après quoi, chaque participant sera libre de l’accepter durant une période fixée du 5 au 30 avril. Cette démarche ne prend que quelques minutes.

Pour rappel, l’inscription à cet achat groupé d’énergie ne nécessite aucune démarche administrative. Une fois l’offre d’économie personnalisée reçue, les ménages inscrits sont libres de l’accepter ou non.