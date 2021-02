Alors que le secteur est toujours à l'arrêt en raison de la crise sanitaire, le centre culturel enghiennois a lancé une vaste enquête qui s'adresse tant aux habitants de la cité d'Arenberg qu'à ceux des villages de l'entité. Déclinée sous la forme d'un sondage en ligne, cette consultation doit permettre aux responsables de l'institution de récolter l'avis de la population sur l'activité culturelle développée dans son cadre de vie.

L'objectif de cette enquête est de connaître les besoins et demandes des citoyens ainsi que leurs attentes au niveau des enjeux de société et des droits culturels. "Nous espérons de cette façon recueillir un maximum d’avis car ce sera grâce à l'analyse des réponses qui nous parviendront que le centre culturel pourra échafauder le prochain projet d’action culturelle. Celui-ci s’inscrira dans le nouveau contrat-programme qui nous liera à la commune et à la fédération Wallonie-Bruxelles jusqu'en 2027", indiquent les responsables du centre culturel.

En prenant le temps de répondre à cette enquête axée sur des questions ouvertes et d'autres à choix multiples, les Enghiennois aideront ainsi le centre culturel à édifier l'avenir et le devenir de la culture dans leur ville et plus généralement dans la société.



Ouverte jusqu'au 22 février inclus, cette enquête comprend sept volets et y prendre part ne vous prendra qu'entre 10 et 25 minutes en fonction du développement de vos réponses qui resteront anonymes tout en étant extrêmement précieuses pour les responsables du centre culturel. Certaines questions sont obligatoires et d'autres facultatives.

Les participants sont invités à s'exprimer sur les activités et projets, les missions, enjeux et droits culturels, la communication ou encore les infrastractures et l'accueil. A quelle fréquence participez-vous à des ateliers créatifs (théâtre, danse, arts plastiques) ou assistez-vous à des activités culturelles comme spectateur? A quel type d'activités assistez-vous: concert, cinéma, spectacle, festival, folklore, visite guidée, etc.



Telle est le genre de questions auxquelles les Enghiennois sont invités à répondre dans le cadre de cette enquête actuellement en cours.