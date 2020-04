La maison de repos ne veut pas prendre le risque de voir tous les efforts entrepris jusqu'à présent s'anéantir.



Certaines pratiques doivent alors être adaptées chaque jour, les données changeant quotidiennement...



"L'état d'esprit des résidents préoccupe beaucoup le personnel et, là aussi, leur professionnalisme est remarquable pour ôter tant que possible le poids de l'isolement et de la solitude, poursuit la présidente. Nos aînés peuvent bénéficier de vidéoconférence, de contacts téléphoniques, de promenades à l'extérieur et de la lecture des nombreux mots d'encouragements de proches ou citoyens généreux."



Face à toutes ces dispositions, le home Saint Nicolas a décidé de ne pas permettre à des personnes extérieures de pouvoir y pénétrer. "Permettre aujourd'hui les visites réduiraient toutes les précautions prises à néant et risquent surtout d'amener le virus là où il doit impérativement s'arrêter."



Ainsi, la maison de repos n'ouvrira ses portes aux visites qu'une fois que l'ensemble du personnel et des résidents aient été testés et lorsque toute la clarté nécessaire sera amenée sur les conditions d'accès des proches de ses résidents.

Comme ailleurs, les visites au sein de la maison de repos d'Enghien sont interdites depuis le 11 mars dernier. Depuis, les mesures d'hygiène ont même été renforcées et adaptées.Une infirmière avait d'ailleurs été malheureusement déclarée positive au Covid-19 quelques jours plus tard, le 29 mars. Suite à cela, une cellule de crise avait décidé de prendre les mesures maximales pour éviter la propagation du virus parmi les résidents et le personnel et ce malgré la pénurie de matériel., regrette Dominique Eggermont, présidente du CPAS d'Enghien.