L'endométriose est peu abordée dans notre société et peut parfois être considérée comme un sujet tabou. " Cette maladie touche à la féminité et à la sexualité. C'est un tabou et on en parle pas assez", déclare Laura Lequeu, présidente de Toi mon endo.

Touchée elle-même par l'endométriose, Laura est une femme forte qui apprend à vivre avec la maladie. " Cela change une vie, cela forge un caractère que je n'avais pas avant. Cela bouscule le quotidien mais c'est notre colocataire, nous sommes obligées de vivre avec".

En 2020, Laura Lequeu a donc décidé de créer son association, Toi mon endo dont le siège social se situe à Enghien. Aujourd'hui, l'ASBL compte de nombreuses bénévoles et membres afin d'informer les jeunes adolescents sur cette maladie mais également pour sensibiliser un public plus large. Toi mon endo met aussi en place des ateliers à des prix réduits pour que les femmes aient accès à des thérapies pour améliorer leur quotidien.

Des actions au mois de mars

Durant tout le mois de mars, l'ASBL Toi mon endo met en place des actions dans le but de sensibiliser et d'informer un maximum de personnes à propos de cette maladie.

"Au mois de mars, nous avons décidé d'axer notre communication en parlant de l'endométriose. On va notamment lancer un challenge sur les réseaux sociaux en invitant les femmes à écrire une phrase symbolique sur leur ventre. Nous allons distribuer des affiches dans les écoles et dans les mouvements de jeunesse. Nous sommes actuellement occupées de faire des interventions dans les écoles afin de sensibiliser tous les jeunes. Nous organisons également des live avec des spécialistes pour discuter et aider les femmes à vivre avec l'endométriose. La dernière semaine du mois de mars, à l'occasion du Festival ImagéSanté, Toi mon endo participera à une émission, en présence de spécialistes et de la chroniqueuse, Enora Malgré afin de partager nos témoignages", conclut Laura Lequeu, présidente de l'association.

Selon l'ASBL Toi mon endo, l'endométriose touche une femme sur dix. C'est une maladie gynécologique récidivante et chronique, souvent méconnue par la population. Pour rappel, l'endométriose se caractérise par la présence de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Cette maladie peut provoquer de fortes douleurs durant la période des règles mais peut également amener à l'infertilité.