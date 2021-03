Les conditions semblent enfin réunies pour que ce projet vieux de 15 ans reposant sur un investissement de 300.000€ puisse enfin aboutir. Le bourgmestre se montre optimiste quant à une inauguration en 2022.

Depuis le rachat du parc par la Ville voici une trentaine d'années, les différentes majorités politiques qui se sont succédées ont toutes rêvé d'aménager une plaine de jeux digne de ce nom au coeur de celui-ci. A ce jour pourtant, une telle infrastructure fait toujours défaut derrière les grilles du domaine d'Arenberg. Le fait qu'il s'agisse d'un site patrimonial classé ne permet évidemment pas d'y faire n'importe quoi et tout nouvel aménagement nécessite d'introduire des demandes de permis spéciaux pour lesquelles les procédures d'octroi s'avèrent beaucoup plus longues et fastidieuses.