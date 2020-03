Coronavirus oblige, les organisateurs ont pris la décision de postposer l’évènement au profit du Télévie initialement prévu les 27 et 28 mars à Nautisport

C’est habituellement un des temps forts du calendrier sportif et philanthropique enghiennois à cette époque de l’année. Nous voulons parler des 25h d’Indoor Cycling qui auraient dû avoir lieu ces 27 et 28 mars dans la grande salle du Nautisport.

C’était sans compter sur l’épidémie de Coronavirus qui sévit également dans notre pays et qui oblige les organisateurs à reporter durant le week-end des 2 et 3 octobre prochains cet évènement dont les bénéfices sont intégralement reversés au profit du Télévie depuis de très nombreuses années.

Cette décision fait suite aux recommandations des autorités gouvernementales d’éviter les rassemblements intérieurs de plus de 1000 personnes afin d’empêcher une propagation encore plus importante du Covid 19. Rappelons que les 25h d’Indoor Cycling drainent plusieurs milliers de participants sur une journée complète et une nuit.

Les autres manifestations programmées à Nautisport seront considérées au cas par cas en fonction de l’évolution sanitaire liée au Coronavirus.

B.D