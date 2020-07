Enghien: Nautisport fait son cinéma ! Pays Vert M. Del. © D.R.

Les séances se dérouleront à partir du 24 juillet en mode drive-in sur un des parkings du centre aquatique.



Pour compenser les pertes financières très importantes résultant de la fermeture de son centre aquatique et sportif durant la période de confinement, le Conseil national de sécurité n’a autorisé la réouverture des piscines que depuis le 1er juillet, la direction du complexe Nautisport a dû faire preuve de créativité.



Celle-ci n’en manque pas et a imaginé d’offrir à sa fidèle clientèle et aux autres des séances de cinéma en plein air durant la période estivale.